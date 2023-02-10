Пидручний и компания: кто из украинских биатлонистов будет бороться за медали ЧМ в спринте

Чемпионат мира-2023 по биатлону набирает обороты. После командного старта смешанной эстафеты биатлонисты сразятся за индивидуальные награды.

11 февраля в немецком Обергофе состоится мужской спринт. Юрай Санитра определился с составом мужской команды на этот старт.

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Наша сборная будет представлена сильнейшей четверкой во главе с капитаном команды Дмитрием Пидручным, успевшим восстановиться после операции на мениске к чемпионату мира-2023.

Вне состава "сине-желтых" на спринт остались Денис Насико и Артем Тищенко.

Этот старт станет единственным в третий соревновательный день на чемпионате мира. До этого на трассу 10 февраля выйдут женщины. Украина будет представлена в следующем составе: Елена Белосюк, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко. Старт женского спринта в 15.30.

Состав Украины на мужской спринт

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Мужской спринт стартует 11 февраля в 15:30 (по киевскому времени).

Сборная Украины уже стартовала на чемпионате мира-2023. 9 февраля наша команда замкнула десятку лучших в смешанной эстафете.

Напомним, что чемпионат мира по биатлону продлится до 19 февраля Сторонников биатлона ждут индивидуальные гонки, преследования, одиночная смешанная эстафета, масс-старты и традиционные эстафеты.