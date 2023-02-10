11 лютого у німецькому Обергофі відбудеться чоловічий спринт. Юрай Санітра визначився зі складом чоловічої команди на цей старт.

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Наша збірна буде представлена найсильнішою четвіркою на чолі з капітаном команди Дмитром Підручним, який встигнув відновитись після операції на меніску до чемпіонату світу-2023.

Поза складом "синьо-жовтих" на спринт залишилися Денис Насико та Артем Тищенко.

Цей старт стане єдиним у третій змагальний день на чемпіонаті світу. До цього на трасу 10 лютого вийдуть жінки. Україна буде представлена у наступному складі: Олена Білосюк, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Дар'я Блашко. Старт жіночого спринту о 15:30.

Склад України на чоловічий спринт

Дмитро Підручний

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Зверніть увагу! Чоловічий спринт стартує 11 лютого о 15:30 (за київським часом).

Збірна України вже стартувала на чемпіонаті світу-2023. 9 лютого наша команда замкнула десятку найкращих у змішаній естафеті.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триватиме до 19 лютого На прихильників біатлону чекають індивідуальні гонки, переслідування, одиночна змішана естафета, мас-старти та традиційні естафети.