Украина провалила эстафету, Франция прервала победную серию Норвегии на ЧМ-2023

Мужская эстафета открыла программу предпоследнего соревновательного дня чемпионата мира-2023 по биатлону. Украинская сборная финишировала в Обергофе (Германия) только 13-ю.

Ни сборной не удалось удержать первую позицию с самого начала гонки. Лидерство по очереди менялось из-за резких порывов ветра. Даже Норвегия была вне тройки призеров, пишет 24 канал.

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Первое поражение норвежцев в мужской эстафете

Однако на последнем этапе у норвежской сборной был Йоханнес Бе, который использовал все дополнительные патроны, и завез команду уже на второе место. Перед последней стрельбой отставание от Франции составляло 52 секунды. Третьим после последней лежки стал швед Самуэльсон.

Чехия из-за штрафных кругов Маречека выпала из топ-3. Кентен Фийон-Май в одиночестве приехал на последнюю стрельбу и отколотил 5 из 5-ти. Бе-младший за 15 секунд отстрелялся на стойке и поехал ходом играть 30 секунд отставания.

Норвежец сократил отставание, но не догнал Фийона-Майя. Франция победила в мужской эстафете на чемпионате мира-2023 в Оберхофе. Норвегия завоевала "серебро". Скандинавская сборная впервые в сезоне не одержала победу в мужской эстафете.

Швеция уехала на последний круг третьей. Самуэльссон привез шведов в бронзовые награды на финише.

Результаты мужской эстафеты

1. Франция (1+9) +1:21:48.8

2. Норвегия (2+14) +38.9

3. Швеция (1+13) +1:39.9

…

13. Украина (6+15) +5:51.1

Неплохой старт

Прима был забойщиком украинской команды. Артем отлично прошел лежку, выбив 5 из 5-ти. На стойке украинцев почувствовал значительные проблемы. Прима использовал все три дополнительных патрона, но сумел избежать штрафных кругов.

Артем передал эстафету идручному седьмым с отставанием от лидера почти в 46 секунд. Первая стрельба Дмитрия была прекрасна – все выбитые мишени и шестая позиция для Украины с отставанием от Чехии в 50 секунд.

На своем втором круге украинец вцепился в норвежца Тарье Бе и по ходу дистанции отыграл несколько секунд у лидера. До второй стрельбы Подручный в компании норвежского биатлониста отыграл 12 секунд, если сравнивать с его временем после лежки.

Безумный ветер против биатлонистов

Ужасная стрельба была в исполнении Швейцарии, которая заехала на четыре штрафных круга. Все биатлонисты промахнулись, исключением не стал Пидручный. Дмитрий выбил лишь одну мишень из-за сильного порыва ветра и поехал на четыре дополнительных круга штрафа.

Только итальянцу чудом удалось выбить 5 из 5-ти. После этих кругов Украина вышла только 17-й с отставанием в 2 минуты 42 секунды. К сожалению, отставание уже после стойки второго этапа было катастрофическим для украинской сборной.

После экватора гонки лидером эстафеты была Чехия. Неожиданный результат в Оберхофе. Пидручный передал эстафету Богдану Цымбалу только 17-ю, а вот отставание Украины выросло до 3 минут 3 секунд. Штрафные сотни метров негативно повлияли на ход Дмитрия на последнем для него круге эстафеты.

Ничего чрезвычайного от Цымбала

Цымбал ходом тоже не поразил. Уже на первом круге для Богдана отставание нашей сборной выросло еще на 22 секунды. На лежке украинец использовал все дополнительные патроны, но закрыл все мишени. Богдан поднял нашу сборную в топ-15. Однако отставание не уменьшилось, а только увеличилось.

На шестой стрельбе снова ветер внес коррективы в стрельбу биатлонистов стоя. Франция и Норвегия заработала по кругу штрафа.

На стойке Цимбал последовал примеру лидеров эстафеты и пошел на один круг штрафа. Но одну позицию Богдану удалось выиграть – 14 место, а вот отставание ужасное 3 минуты 50 секунд.

На последнем круге третьего этапа самая большая борьба была между Францией и Чехией. Ствртецкий неожиданно сумел опередить по дистанции француза Жаклена и привез Чехию на последнюю передачу эстафеты первой.

Норвегия, в течение всего сезона не дающая шансов соперникам, после третьего этапа была третьей. На последнем этапе за скандинавов выступал Йоханнес Бе. У Бе-младшего была задача сократить отставание от лидера, составлявшее почти 50 секунд.

Равный этап Дудченко

Цымбал передал эстафету Дудченко 13-ю. На последнем круге Богдан опередил латвийца. Отставание составляло 3 минуты 57 секунд.

Антон с нулем отработал на стойке и вышел на второй для себя около 12-го.

После последней стрельбы Украина опустилась на одну позицию. Дудченко финишировал 13-м.