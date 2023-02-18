Жодній збірній не вдалось втримати першу позицію із самого початку гонки. Лідерство по черзі змінювалось через різкі пориви вітру. Навіть Норвегія була поза трійкою призерів, пише 24 канал.

До теми Склад збірної України на естафети на ЧС-2023 з біатлону: термінова заміна чемпіонки

Перша поразка норвежців у чоловічій естафеті

Однак на останньому етапі у норвезької збірної був Йоганнес Бьо, який використав усі додаткові патрони, та завіз команду вже на друге місце. Перед останньою стрільбою відставання від Франції складало 52 секунди. Третім після останньої лежки став швед Самуельссон.

Чехія через штрафні кола Маречека випали з топ-3. Кентен Фійон-Має на самоті приїхав на останню стрільбу та відколотив 5 із 5-ти. Бьо-молодший за 15 секунд відстрілявся на стійці та поїхав ходом відігравати 30 секунд відставання.

Норвежець скоротив відставання, але не наздогнав Фійона-Має. Франція перемогла у чоловічій естафеті на чемпіонаті світу-2023 в Обергофі. Норвегія здобула "срібло". Скандинавська збірна вперше у сезоні не здобула перемогу у чоловічій естафеті.

Швеція виїхала на останнє коло третьою. Самуельссон привіз шведів до бронзових нагород на фініші.

Результати чоловічої естафети

1. Франція (1+9) +1:21:48.8

2. Норвегія (2+14) +38.9

3. Швеція (1+13) +1:39.9

…

13. Україна (6+15) +5:51.1

Непоганий старт Прими

Прима був забійником української команди. Артем на відмінно пройшов лежку, вибивши 5 із 5-ти. Натомість на стійці українців відчув значні проблеми. Прима використав усі три додаткові патрони, але зумів уникнути штрафних кіл.

Артем передав естафету Підручному сьомим із відставанням від лідера у майже 46 секунд. Перша стрільба Дмитра була прекрасною – усі вибиті мішені та шоста позиція для України з відставанням від Чехії у 50 секунд.

На своєму другому колі українець вчепився у норвежця Тар'єй Бьо та по ходу дистанції відіграв декілька секунд у лідера. До своєї другої стрільби Підручний у компанії норвезького біатлоніста відіграв 12 секунд, якщо порівнювати з його часом після лежки.

Шалений вітер проти біатлоністів

Жахлива стрільба була у виконанні Швейцарії, яка заїхала аж на чотири штрафні кола. Усі біатлоністи хибили, виключенням не став Підручний. Дмитро вибив лише одну мішень через сильний порив вітру та поїхав на чотири додаткові кола штрафу.

Лише італійцю дивом вдалось вибити 5 із 5-ти. Після цих кіл Україна вийшов лише 17-ю з відставанням у 2 хвилини 42 секунди. На жаль, відставання вже після стійки другого етапу було катастрофічним для української збірної.

Після екватора гонки лідером естафети була Чехія. Несподіваний результат в Обергофі. Підручний передав естафету Богдану Цимбалу лише 17-ю, а от відставання України зросло до 3 хвилин 3 секунд. Штрафні сотні метрів негативно вплинули на хід Дмитра на останньому для нього колі естафети.

Нічого надзвичайного від Цимбала

Цимбал ходом теж не вразив. Вже на першому колі для Богдана відставання нашої збірної зросло ще на 22 секунди. На лежці українець використав усі додаткові патрони, але закрив усі мішені. Богдан підійняв нашу збірну у топ-15. Однак відставання не зменшилось, а лише збільшилось.

На шостій стрільбі знову вітер вніс корективи у стрільбу біатлоністів стоячи. Франції та Норвегії заробила по колу штрафу.

На стійці Цимбал взяв приклад із лідерів естафети та пішов на одне коло штрафу. Але одну позицію Богдану вдалось виграти – 14-те місце, а от відставання жахливе 3 хвилини 50 секунд.

На останньому колі третього етапу найбільша боротьба була між Францією та Чехією. Ствртєцкі несподівано зумів випередити по дистанції француза Жаклена та привіз Чехію на останню передачу естафети першою.

Норвегія, яка протягом усього сезону не дає шансів суперникам, після третього етапу була третьою. На останньому етапі за скандинавів виступав Йоганнес Бьо. У Бьо-молодшого було завдання скоротити відставання від лідера, яке складало майже 50 секунд.

Рівний етап Дудченка

Цимбал передав естафету Дудченку 13-ю. На останньому колі Богдан випередив латвійця. Відставання складало 3 хвилини 57 секунд.

Антон із нулем відпрацював на стійці та вийшов на друге для себе коло 12-м.

Після останньої стрільби Україна опустилась на одну позицію. Дудченко фінішував 13-м.