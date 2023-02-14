В составе сборной Украины произошла замена: кто выступит в "индивидуалке" на ЧМ-2023 по биатлону

Во вторник, 14 февраля, продолжится чемпионат мира-2023 по биатлону. Мужчины сразятся за награды в индивидуальной гонке.

Первоочередно сборная Украины должна была выступить в мужской индивидуальной гонке ЧМ-2023 в следующем составе Артем Прима, Богдан Цымбал, Антон Дудченко и Денис Насико. Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный пропускает ближайшую гонку.

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Без двух опытных биатлонистов

Лидеру "сине-желтых" дали дополнительный выходной. Биатлонист из Тернополя готовится к одиночной смешанной гонке в немецком Оберхофе. Его в четверке заменил дебютант ЧМ-2023 Денис Насико.

Однако за несколько часов до старта гонки в составе украинской команды произошла новая замена. Вместо Примы в "индивидуалке" сразится Артем Тищенко. Вроде бы у Примы простуда, которая не позволит Артему выйти на старт 20-километровой гонки.

Первым в борьбу вступит Антон Дудченко, из этой четверки наилучшие шансы на хороший результат. Последним среди украинских биатлонистов на трассу выйдет Денис Насико – 100-й стартовый номер.

Состав Украины на мужскую "индивидуалку"

5. Антон Дудченко

57. Артем Тищенко

81. Богдан Цымбал

100. Денис Насико

Мужская индивидуальная гонка ЧМ-2023 в Оберхофе состоится 14 февраля в 15:30 по Киеву.

Впереди у поклонников биатлона еще шесть гонок чемпионата мира-2023, кроме мужской "индивидуалки": женская "индивидуалка", традиционные эстафеты, одиночная смешанная эстафета и два масс-старта.

Напомним, что ЧМ-2023 в Оберхофе продлится до 19 февраля включительно. Женский масс-старт поставит точку на ЧМ-2023.

После этого биатлонисты переезжают в чешское Новое-Место, где уже 2 марта стартует седьмой этап Кубка мира.