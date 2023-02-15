На ЧМ-2023 по биатлону состоится женская "индивидуалка": кто из украинок выступит в гонке

В немецком Обергофе продолжается чемпионат мира-2023 по биатлону. Программу соревнований продолжит индивидуальная гонка для женщин.

В среду, 15 февраля, в немецком Оберхофе будут разыграны медали в индивидуальной гонке для женщин на 15 километров. В составе сборной Украины примут участие сразу две дебютантки соревнований.

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Кто из украинок будет бежать "индивидуалку"

На старт индивидуальной гонки выйдут четыре украинских биатлонистки: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Любовь Кипяченкова и Анна Кривонос. Первой из украинок будет бежать Джима, попавшая в первую группу биатлонисток. Далее на старт "индивидуалки" выйдут две дебютантки соревнований – Любовь Кипяченкова и Анна Кривонос. Последней из украинок выйдет на старт Анастасия Меркушина.

Состав Украины на женскую "индивидуалку"

30. Юлия Джима

50. Любовь Кипяченкова

79. Анна Кривонос

86. Анастасия Меркушина

Большинство фавориток гонки будут стартовать в первой группе. Среди них действующая чемпионка мира Маркета Давидова, француженка Жюлия Симон, итальянка Доротея Вирер, а также Ингрид Ландмарк Тандревол из Норвегии.

Женская индивидуальная гонка начнется 15 февраля в 15.30 по киевскому времени.

Напомним, что чемпионат мира-2023 по биатлону продлится до 19 февраля. В четверг, 16 февраля, состоится одиночная смешанная эстафета.