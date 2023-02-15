На ЧМ-2023 по биатлону состоится женская "индивидуалка": кто из украинок выступит в гонке
Источник:Суспильне Спорт
В немецком Обергофе продолжается чемпионат мира-2023 по биатлону. Программу соревнований продолжит индивидуальная гонка для женщин.
В среду, 15 февраля, в немецком Оберхофе будут разыграны медали в индивидуальной гонке для женщин на 15 километров. В составе сборной Украины примут участие сразу две дебютантки соревнований.
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Кто из украинок будет бежать "индивидуалку"
На старт индивидуальной гонки выйдут четыре украинских биатлонистки: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Любовь Кипяченкова и Анна Кривонос. Первой из украинок будет бежать Джима, попавшая в первую группу биатлонисток. Далее на старт "индивидуалки" выйдут две дебютантки соревнований – Любовь Кипяченкова и Анна Кривонос. Последней из украинок выйдет на старт Анастасия Меркушина.
Состав Украины на женскую "индивидуалку"
- 30. Юлия Джима
- 50. Любовь Кипяченкова
- 79. Анна Кривонос
- 86. Анастасия Меркушина
Большинство фавориток гонки будут стартовать в первой группе. Среди них действующая чемпионка мира Маркета Давидова, француженка Жюлия Симон, итальянка Доротея Вирер, а также Ингрид Ландмарк Тандревол из Норвегии.
Напомним, что чемпионат мира-2023 по биатлону продлится до 19 февраля. В четверг, 16 февраля, состоится одиночная смешанная эстафета.