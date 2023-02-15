У середу, 15 лютого, в німецькому Обергофі будуть розіграні медалі в індивідуальній гонці для жінок на 15 кілометрів. У складі збірної України візьмуть участь одразу дві дебютантки змагань.

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Хто з українок бігтиме "індивідуалку"

На старт індивідуальної гонки вийдуть чотири українські біатлоністки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Любов Кип'яченкова та Анна Кривонос. Першою з українок бігтиме Джима, яка потрапила до першої групи біатлоністок. Далі на старт "індивідуалки" вийдуть дві дебютантки змагань – Любов Кип'яченкова і Анна Кривонос. Останньою з українок вийде на старт Анастасія Меркушина.

Склад України на жіночу "індивідуалку"

30. Юлія Джима

50. Любов Кип'яченкова

79. Анна Кривонос

86. Анастасія Меркушина

Більшість фавориток гонки стартуватимуть у першій групі. Серед них чинна чемпіонка світу Маркета Давідова, француженка Жюлія Сімон, італійка Доротея Вірер, а також Інгрід Ландмарк Тандревол з Норвегії.

Важливо! Жіноча індивідуальна гонка розпочнеться 15 лютого о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2023 з біатлону буде тривати до 19 лютого. У четвер, 16 лютого, відбудеться одиночна змішана естафета.