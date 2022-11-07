Бразилия объявила заявку на ЧМ-2022: в нее вошел бывший лидер Шахтера
Источник:инстаграмм сборной Бразилии
Тете возьмет с собой в Катар 26 игроков, из которых девять форвардов. Именно "пентакампеоне" считаются главными претендентами на золото Мундиаля.
Менее чем через две недели в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. Тренеры топ-сборников уже начинают определяться с игроками на турнир.
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Первой свою финальную заявку объявила главная фаворитка турнира Бразилия. В список 26 игроков попали только трое представителей местного чемпионата.
ВРАТАРИ
- Алиссон Беккер (Ливерпуль)
- Эдерсон Мораес (Ман. Сити)
- Вевертон (Палмейрас)
ЗАЩИТНИКИ
- Данни Алвес (УНАМ)
- Тьяго Силва (Челси)
- Маркиньос (ПСЖ)
- Эдер Милитао (Реал)
- Бремер (Ювентус)
- Алекс Сандро (Ювентус)
- Данило (Ювентус)
- Алекс Теллес (Севилья)
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
- Фабиньо (Ливерпуль)
- Каземиро (Манчестер Юнайтед)
- Фред (Манчестер Юнайтед)
- Бруно Гимараеш (Ньюкасл)
- Лукас Пакета (Вест Хэм)
- Эвертон Рибейро (Фламенго)
НАПАДНИКИ
- Неймар (ПСЖ)
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Родриго Гоэс (Реал)
- Рафинья (Барселона)
- Габриэль Жезус (Арсенал)
- Габриэль Мартинелли (Арсенал)
- Энтони (Манчестер Юнайтед)
- Ришарлисон (Тоттенхэм)
- Педро (Фламенго)
Бывшая звезда Шахтера вместо лидеров Ливерпуля и Арсенала
В заявку попал и эксгравец Шахтера Фреда, выступавший за дончан с 2013 по 2018 годы. Именно в состоянии "горняков" хавбек дебютировал за сборную, а затем перешел в Манчестер Юнайтед.
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Также стоит отметить непопадание в список форварда Ливерпуля Роберто Фирмино, хавбека Астон Виллы Филиппе Коутиньо, защитника Ноттингема Ренана Лоди и защитника Арсенала Габриэля Магальяеса.
К слову, именно Бразилия является главным фаворитом победы на ЧМ-2022. Коэффициент на триумф "селесао" составляет 5,50. Именно эта страна чаще всего выигрывала Мундиале в истории – пять раз (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002).Справка. Бразилия на ЧМ-2022 попала в группу G, где сыграет с Сербией (24 ноября), Швейцарией (28 ноября) и Камеруном (2 декабря).