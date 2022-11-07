Бразилия объявила заявку на ЧМ-2022: в нее вошел бывший лидер Шахтера

7 ноября 2022 , 19:16
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инстаграмм сборной Бразилии

Тете возьмет с собой в Катар 26 игроков, из которых девять форвардов. Именно "пентакампеоне" считаются главными претендентами на золото Мундиаля.

Менее чем через две недели в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. Тренеры топ-сборников уже начинают определяться с игроками на турнир.

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Первой свою финальную заявку объявила главная фаворитка турнира Бразилия. В список 26 игроков попали только трое представителей местного чемпионата.

ВРАТАРИ

  • Алиссон Беккер (Ливерпуль)
  • Эдерсон Мораес (Ман. Сити)
  • Вевертон (Палмейрас)

ЗАЩИТНИКИ

  • Данни Алвес (УНАМ)
  • Тьяго Силва (Челси)
  • Маркиньос (ПСЖ)
  • Эдер Милитао (Реал)
  • Бремер (Ювентус)
  • Алекс Сандро (Ювентус)
  • Данило (Ювентус)
  • Алекс Теллес (Севилья)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

  • Фабиньо (Ливерпуль)
  • Каземиро (Манчестер Юнайтед)
  • Фред (Манчестер Юнайтед)
  • Бруно Гимараеш (Ньюкасл)
  • Лукас Пакета (Вест Хэм)
  • Эвертон Рибейро (Фламенго)

НАПАДНИКИ

  • Неймар (ПСЖ)
  • Винисиус Жуниор (Реал)
  • Родриго Гоэс (Реал)
  • Рафинья (Барселона)
  • Габриэль Жезус (Арсенал)
  • Габриэль Мартинелли (Арсенал)
  • Энтони (Манчестер Юнайтед)
  • Ришарлисон (Тоттенхэм)
  • Педро (Фламенго)

Бывшая звезда Шахтера вместо лидеров Ливерпуля и Арсенала

В заявку попал и эксгравец Шахтера Фреда, выступавший за дончан с 2013 по 2018 годы. Именно в состоянии "горняков" хавбек дебютировал за сборную, а затем перешел в Манчестер Юнайтед.

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Также стоит отметить непопадание в список форварда Ливерпуля Роберто Фирмино, хавбека Астон Виллы Филиппе Коутиньо, защитника Ноттингема Ренана Лоди и защитника Арсенала Габриэля Магальяеса.

К слову, именно Бразилия является главным фаворитом победы на ЧМ-2022. Коэффициент на триумф "селесао" составляет 5,50. Именно эта страна чаще всего выигрывала Мундиале в истории – пять раз (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002).

Справка. Бразилия на ЧМ-2022 попала в группу G, где сыграет с Сербией (24 ноября), Швейцарией (28 ноября) и Камеруном (2 декабря).
Автор: Анатолій Дерека