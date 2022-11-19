Левандовский признался, будет ли играть на ЧМ-2022 с капитанской повязкой, подаренной Шевченком

Один день остался до начала чемпионата мира-2022 по футболу. Лидер сборной Польши Роберт Левандовски рассказал, в какой капитанской повязке выведет команду на футбольное поле.

Роберт Левандовский стал автором сине-желтой капитанской повязки, полученной из рук самого Андрея Шевченко. Польский нападающий признался, будет ли играть с ней на Мундиале в Катаре.

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Левандовский: Выходить с ней на поле нет причин

Форвард Барселоны рассказал, что сине-желтая повязка от Шевы была лишь символическим подарком. Левандовский не будет играть с ней на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Повязка, подаренная мне Андреем Шевченко, дошла до Катара, но выходить с ней на поле нет причин,

– сказал Левандовский.

Отметим, что Роберт выводил на футбольное поле мюнхенскую Баварию, когда за нее выступал, с сине-желтой повязкой. Таким поступком футболист показал свою солидарность украинскому народу.

К слову. Следующий матч станет для Левандовского 135-м в футболке национальной команды. За 134 поединка капитан сборной Польши наколотил 76 голов.

Напомним, что сборная Польши встретится в групповом раунде ЧМ с Мексикой (22 ноября), Саудовской Аравией (26 ноября) и Аргентиной (30 ноября). Этот последний поединок должен быть самым интересным, ведь на поле сойдутся два топ-форварда – Левандовский и Лионель Месси.