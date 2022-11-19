Роберт Левандовський став автором синьо-жовтої капітанської пов'язки, яку отримав із рук самого Андрія Шевченка. Польський нападник зізнався, чи буде грати з нею на Мундіалі у Катарі.

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Левандовський: Виходити з нею на поле немає причин

Форвард Барселони розповів, що синьо-жовта пов'язка від Шеви була лише символічним подарунком. Левандовський не гратиме з нею на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Пов'язка, яку мені подарував Андрій Шевченко, дійшла до Катару, але виходити з нею на поле немає причин,

– сказав Левандовський.

Відзначимо, що Роберт виводив на футбольне поле мюнхенську Баварію, коли ще за неї виступав, із синьо-жовтою пов'язкою. Таким вчинком футболіст показав свою солідарність українському народу.

До слова. Наступний матч стане для Левандовського 135-м у футболці національної команди. За 134 поєдинки капітан збірної Польщі наколотив 76 голів.

Нагадаємо, що збірна Польщі зустрінеться у груповому раунді ЧС з Мексикою (22 листопада), Саудівською Аравією (26 листопада) та Аргентиною (30 листопада). Цей останній поєдинок повинен бути найцікавішим, адже на полі зійдуться два топ-форварди – Левандовський та Ліонель Мессі.