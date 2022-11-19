Роберт Левандовський став автором синьо-жовтої капітанської пов'язки, яку отримав із рук самого Андрія Шевченка. Польський нападник зізнався, чи буде грати з нею на Мундіалі у Катарі.
Читайте також Сподіваються на космічне диво: Росія все ще має надію на проведення Суперкубка УЄФА-2023
Левандовський: Виходити з нею на поле немає причин
Форвард Барселони розповів, що синьо-жовта пов'язка від Шеви була лише символічним подарунком. Левандовський не гратиме з нею на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.
Пов'язка, яку мені подарував Андрій Шевченко, дійшла до Катару, але виходити з нею на поле немає причин,
– сказав Левандовський.
Відзначимо, що Роберт виводив на футбольне поле мюнхенську Баварію, коли ще за неї виступав, із синьо-жовтою пов'язкою. Таким вчинком футболіст показав свою солідарність українському народу.
Нагадаємо, що збірна Польщі зустрінеться у груповому раунді ЧС з Мексикою (22 листопада), Саудівською Аравією (26 листопада) та Аргентиною (30 листопада). Цей останній поєдинок повинен бути найцікавішим, адже на полі зійдуться два топ-форварди – Левандовський та Ліонель Мессі.