В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу 2022. В матче-открытия встречаются сборные Катара и Эквадора.

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Автором второго гола в матче стал форвард Фенербахче Эннер Валенсия. На 31-й минуте матча ветеран сборной Эквадора выпрыгнул выше защитников навстречу подаче Анхело Пресиадо и головой отправил мяч в левый угол ворот.

Видео второго гола Эннера Валенсии

Этот гол стал вторым для 33-летнего футболиста на Мундиале.

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Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В группе А за путевку в 1/8 финала будут бороться сборные Эквадора, Нидерландов, Катара и Сенегала.