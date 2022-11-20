В Катарі стартував чемпіонат світу з футболу 2022. У матчі-відкриття зустрічаються збірні Катару та Еквадору.

До теми Катар – Еквадор: онлайн-трансляція матчу-відкриття ЧС-2022

Автором другого голу в матчі став форвард Фенербахче Еннер Валенсія. На 31-й хвилині матчу ветеран збірної Еквадору вистрибнув вище за оборонців назустріч подачі Анхело Пресіадо і головою відправив м'яч у лівий кут воріт.

Відео другого голу Еннера Валенсії

Цей гол став другим для 33-річного футболіста на Мундіалі.

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Нагадаємо, чемпіонат світу у Катарі пройде з 20 листопада по 18 грудня. В групі А за путівку в 1/8 фіналу боротимуться збірні Еквадору, Нідерландів, Катару та Сенегалу.