Уже через две недели в Катаре стартует новый чемпионат мира по футболу. Обычно мундиалы проходят летом, однако на этот раз ФИФА перенесла турнир на зиму из-за климатических условий в стране-хозяйке.

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Тем временем топ-сборные продолжают терять игроков из-за травм и насыщенного сезона. У Англии могут возникнуть серьезные проблемы в обороне. Стало известно, что травму получил левый защитник Бен Чилуэлл.

Проблемы в защите

Игрок Челси получил повреждение в матче Лиги чемпионов против Динамо Загреб. Бен травмировал подколенное сухожилие, поэтому восстановление должно занять несколько месяцев. Таким образом, Чилуэлл не поедет на ЧМ-2022.

Отметим, что из-за различных повреждений по-прежнему под вопросом остается участие Уокера, Джеймса и Уокера-Питерса на Мундиале. Впрочем, основным игроком на левом фланге обороны видится игрок Манчестер Юнайтед Люк Шоу, забивший гол в последнем финале Евро.

Кстати, из-за разных травм Франция потеряла Канте, Погба и Меньяна перед ЧМ-2022. А за Германию на турнире не сыграет Тимо Вернер, получивший повреждение в дуэли с Шахтером в Лиге чемпионов.

Как Чилуэлл шел к успеху

Чилуэлл дебютировал за сборную Англии в 2018 году и за это время наиграл 17 матчей, забив один гол. Вместе с национальной командой он брал бронзу Лиги наций и серебро на Евро-2020.

Два года назад Бен сменил Лестер на Челси и почти сразу стал игроком основания. В составе "синих" защитнику покорились Лига чемпионов и Суперкубок УЕФА в 2021 году.

Справка. На ЧМ-2022 Англия сыграет в группе В с Ираном (21 ноября), США (25 ноября) и Уэльсом (29 ноября).