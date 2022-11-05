Вже за два тижні у Катарі стартує новий чемпіонат світу з футболу. Зазвичай Мундіалі проходять влітку, проте цього разу ФІФА перенесла турнір на зиму через кліматичні умови в країні-господарці.

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Тим часом топ-збірні продовжують втрачати гравців через травми і насичений сезон. У Англії можуть виникнути серйозні проблеми в обороні. Стало відомо, що травму отримав лівий захисник Бен Чілвелл.

Проблеми в захисті

Гравець Челсі отримав пошкодження у матчі Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб. Бен травмував підколінне сухожилля, тому відновлення має зайняти кілька місяців. Таким чином, Чілвелл не поїде на ЧС-2022.

Відзначимо, що через різні пошкодження досі під питанням залишається участь Уокера, Джеймса та Уокера-Пітерса на Мундіалі. Втім, основним гравцем на лівий фланг оборони бачиться гравець Манчестер Юнайтед Люк Шоу, який забив гол у останньому фіналі Євро.

До слова, через різні травми Франція втратила Канте, Погба та Меньяна перед ЧС-2022. А за Німеччину на турніріі не зіграє Тімо Вернер, який отримав пошкодження у дуелі з Шахтарем в Лізі чеміпонів.

Як Чілвелл йшов до успіху

Чілвелл дебютував за збірну Англії у 2018 році та за цей час награв 17 матчів, забивши один гол. Разом з національною командою він брав бронзу Ліги націй та срібло на Євро-2020.

Два роки тому Бен змінив Лестер на Челсі і майже одразу став гравцем основи. У складі "синіх" захиснику підкорилися Ліга чемпіонів та Суперкубок УЄФА у 2021 році.

Довідка. На ЧС-2022 Англія зіграє у групі В з Іраном (21 листопада), США (25 листопада) та Вельсом (29 листопада).