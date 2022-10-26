Месси против Роналду в финале: искусственный интеллект назвал будущего победителя ЧМ-2022

Компьютер рассчитал наиболее вероятного чемпиона мира на основе показателей прошлых Мундиалей и данных по кибергре. Согласно его расчетам, в финале зрителей ожидает принципиальная битва королей современного футбола

Меньше чем через год в Катаре стартует чемпионат мира по футболу-2022. В этом году Мундиаль пройдет в необычное время, не летом, из-за климатических условий в стране-хозяйке.

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Между тем, эксперты уже начинают думать, кто из команд поднимет Кубок мира над головой 18 декабря. В свою очередь, английские аналитики из FourFourTwo решили довериться компьютерной программе BCA Research.

Месси против Роналду

Искусственный интеллект смоделировал путь команд на ЧМ. Программа взяла за основу результаты последних четырех мундиалов, а также данные игроков по компьютерной игре FIFA от EA Sports.

Согласно подсчетам исследования, чемпионом мира должна стать сборная Аргентины. В финале команда Лионеля Месси должна сойтись с португальцами, где играет его постоянный конкурент Криштиану Роналду. Победитель будет определен в серии пенальти.

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За последние четыре чемпионата мира аргентинцы выиграли четыре из пяти серий, а процент реализации составил 77%. У португальцев же была только одна выигранная "лотерея" (против Англии в 2006 году), но тогда подопечные Сколари забили всего три раза из пяти ударов (60%).

Также программа прогнозирует выход англичан в полуфинал, однако там родоначальники футбола должны уступить Роналду и Ко. Напомним, что на прошлом Мундиале Англия тоже вышла в 1/2 финала, где проиграла Хорватии.

Прогноз от Favbet

Такой прогноз от компьютера немного расходится с видением букмекеров. Они наиболее вероятным чемпионом мира называют Бразилию, на которую выставлен коэффициент 5,50.

Также в тройку фаворитов входят Англия (6,30) и действующий чемпион Франция (6,50). Аргентина идет только на пятой позиции с коэффициентом 10,00. На золото Португалии можно поставить за 13,00.