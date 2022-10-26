Менше ніж за рік у Катарі стартує чемпіонат світу з футболу-2022. Цього року Мундіаль пройде у незвичний час, не влітку, через кліматичні умови у країні-господарці.

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Тим часом експерти вже починають гадати, хто з команд підніме Кубок світу над головою 18 грудня. У свою чергу англійські аналітики з FourFourTwo вирішили довіритися комп'ютерній програмі BCA Research.

Мессі проти Роналду

Штучний інтелект змоделював шлях команд на ЧС. Програма взяла за основу результати останніх чотирьох Мундіалів, а також дані гравців з комп'ютерної гри FIFA від EA Sports.

Згідно з підрахунками дослідження, чемпіоном світу має стати збірна Аргентини. У фіналі команда Ліонеля Мессі має зійтись із португальцями, де грає його постійний конкурент Кріштіану Роналду. Переможець буде визначений у серії пенальті.

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За останні чотири чемпіонати світу аргентинці виграли чотири з п'яти серій, а відсоток реалізації становив 77%. У португальців же була лише одна виграна "лотерея" (проти Англії у 2006 році), але тоді підопічні Сколарі забили лише тричі з п'яти ударів (60%).

Також програма прогнозує вихід англійців у півфінал, однак там родоначальники футболу мають поступитись Роналду і Ко. Нагадаємо, що на минулому Мундіалі Англія теж вийшла в 1/2 фіналу, де програла Хорватії.

Прогноз від Favbet

Такий прогноз від комп'ютера трохи розходиться із баченням букмекерів. Вони найбільш ймовірним чемпіоном світу називають Бразилію, на яку виставлений коефіцієнт 5,50.

Також у трійку фаворитів входять Англію (6,30) та чинний чемпіон Франція (6,50). Аргентина йде лише на п'ятій позиції з коефіцієнтом 10,00. На золото Португалії ж можна поставити за 13,00.