Франция объявила состав на ЧМ-2022: в заявку не попал основной игрок Реала

Дидье Дешам решил взять с собой в Катар только 25 игроков из 26-ти разрешенных. При этом тренер не нашел в ней место для победителя Лиги чемпионов Ферлана Менди.

Менее чем через две недели в Катаре начнется чемпионат мира по футболу. Команды уже начинают готовиться к Мундиалю, а также объявлять свои заявки.

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В понедельник это сделала главная фаворитка соревнований сборная Бразилии. Теперь же свой состав на ЧМ-2022 объявили французы. Дидье Дешам возьмет с собой у Катар боевой состав из 25 игроков, оставив один слот свободным. При этом вне заявки оказался основной левый защитник Реала Ферлан Менди.

Вратари

Уго Льорис (Тоттенхэм)

Альфонс Ареоля (Вест Хэм)

Стив Манданда (Ренн)

ЗАЩИТНИКИ

Бенжамен Повар (Бавария)

Рафаэль Варан (Манчестер Юнайтед)

Преснель Кимпэмбе (ПСЖ)

Дайо Упамекано (Бавария)

Жюль Кунде (Барселона)

Вильям Салиба (Арсенал)

Ибраима Конате (Ливерпуль)

Люка Эрнандес (Бавария)

Тео Эрнандес (Милан)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Юссуф Фофана (Монако)

Орельен Чуамени (Реал)

Эдуардо Комавинга (Реал)

Матео Гендузи (Марсель)

Адриен Рабьо (Ювентус)

Жордан Веретту (Марсель)

НАПАДНИКИ

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Карим Бензема (Реал)

Антуан Гризманн (Атлетико)

Кристофер Нкунку (Лейпциг)

Оливье Жиру (Милан)

Усман Дембеле (Барселона)

Кингсли Коман (Бавария)

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Напомним, что именно Франция является действующим чемпионом мира. Четыре года назад подопечные Дидье Дешама обыграли в результативном финале Хорватию (4:2) и завоевали второй Кубок мира для своей страны.

В этом году "Ле Блэ" не числятся главными фаворитами, но входят в тройку основных претендентов. Коэффициент на их победу составляет 6,50. Меньше только в Бразилии (5,50) и Англии (6,30).

. Франция на ЧМ-2022 попала в группу D. Там ее соперниками станут Австралия (22 ноября), Дания (26 ноября) и Тунис (30 ноября).