Месси поведет "альбиселесте" к третьему чемпионству: Аргентина объявила состав на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони определился со списком игроков, которые отправятся в Катар. В заявке 26 футболистов.

Все меньше времени остается до открытия чемпионата мира. Участники Мундиаля определяются с игроками, которые поедут в Катар.

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Сборная Аргентины является одним из основных фаворитов ЧМ-2022. Главный тренер "альбиселеста" Лионель Скалони возьмет в Катар 26 футболистов. В списке игроков есть главная звезда сборной Аргентины – Лионель Месси, для которого этот Мундиаль станет последним шансом стать чемпионом мира. В списке также присутствуют такие звезды, как Лаутаро (Интер), Дибала (Рома), Ди Мария (Ювентус), Лисандро (Манчестер Юнайтед) и другие.

Вратари

Рульи (Вильярреал)

Армани (Ривер Плейт)

Мартинес (Астон Вилла)

Защитники

Молина (Атлетико)

Монтьель (Севилья)

Ромеро (Тоттенхэм)

Песселье (Бетис)

Отаменди (Бенфика)

Лисандро (Манчестер Юнайтед)

Акунья (Севилья)

Тальяфико (Лион)

Фойт (Вильярреал)

Полузащитники

Де Поль (Атлетико)

Паредес (Ювентус)

Макалистер (Брайтон)

Родригес (Бетис)

Гомес (Севилья)

Фернандес (Бенфика)

Паласиос (Байер)

Ди Мария (Ювентус)

Корреа (Интер)

Нападающие

Лаутаро (Интер)

Месси (ПСЖ)

Альварес (Ман. Сити)

Гонсалес (Фиорентина)

Дибала (Рома)

Сборная Аргентина на ЧМ-2022 попала в группу С, где ее соперниками будут Мексика, Польша и Саудовская Аравия. Первый матч Месси и компания сыграют 22 ноября против саудитов.

Отметим, что сборная Аргентины дважды становилась чемпионом мира – в 1978 и 1986 годах.