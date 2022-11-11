Месси поведет "альбиселесте" к третьему чемпионству: Аргентина объявила состав на ЧМ-2022

11 ноября 2022 , 19:55
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Источник:

твиттер сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони определился со списком игроков, которые отправятся в Катар. В заявке 26 футболистов.

Все меньше времени остается до открытия чемпионата мира. Участники Мундиаля определяются с игроками, которые поедут в Катар.

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Сборная Аргентины является одним из основных фаворитов ЧМ-2022. Главный тренер "альбиселеста" Лионель Скалони возьмет в Катар 26 футболистов. В списке игроков есть главная звезда сборной Аргентины – Лионель Месси, для которого этот Мундиаль станет последним шансом стать чемпионом мира. В списке также присутствуют такие звезды, как Лаутаро (Интер), Дибала (Рома), Ди Мария (Ювентус), Лисандро (Манчестер Юнайтед) и другие.

Вратари

  • Рульи (Вильярреал)
  • Армани (Ривер Плейт)
  • Мартинес (Астон Вилла)

Защитники

  • Молина (Атлетико)
  • Монтьель (Севилья)
  • Ромеро (Тоттенхэм)
  • Песселье (Бетис)
  • Отаменди (Бенфика)
  • Лисандро (Манчестер Юнайтед)
  • Акунья (Севилья)
  • Тальяфико (Лион)
  • Фойт (Вильярреал)

Полузащитники

  • Де Поль (Атлетико)
  • Паредес (Ювентус)
  • Макалистер (Брайтон)
  • Родригес (Бетис)
  • Гомес (Севилья)
  • Фернандес (Бенфика)
  • Паласиос (Байер)
  • Ди Мария (Ювентус)
  • Корреа (Интер)

Нападающие

  • Лаутаро (Интер)
  • Месси (ПСЖ)
  • Альварес (Ман. Сити)
  • Гонсалес (Фиорентина)
  • Дибала (Рома)
Достойно внимания. Сборная Аргентина на ЧМ-2022 попала в группу С, где ее соперниками будут Мексика, Польша и Саудовская Аравия. Первый матч Месси и компания сыграют 22 ноября против саудитов.

Отметим, что сборная Аргентины дважды становилась чемпионом мира – в 1978 и 1986 годах.

Автор: Сергій Шаховець