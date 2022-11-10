Повторить успех на Евро: Саутгейт объявил список игроков сборной Англии на ЧМ-2022

10 ноября 2022 , 17:37
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Источник:

твиттер сборной Англии

Родоначальники футбола уезжают в Катар в статусе одного из главных фаворитов. Наставник команды определился с заявкой, куда попали почти все футболисты из АПЛ.

Совсем скоро в Катаре начнется главный футбольный турнир для сборных – чемпионат мира-2022. Команды уже приступают к подготовке к Мундиалю и объявляют свои заявки.

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В четверг со списком на турнир определился Гарет Саутгейт. Наставник сборной Англии вызвал на ЧМ-2022 26 футболистов, из которых только один не представляет АПЛ (Джуд Беллингем из Боруссии Дортмунд).

Вратари

  • Ник Поуп (Ньюкасл)
  • Джордан Пикфорд (Эвертон)
  • Аарон Рамсдэйл (Арсенал)

ЗАЩИТНИКИ

  • Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)
  • Кайл Уокер (Манчестер Сити)
  • Киран Триппьер (Ньюкасл)
  • Харри Магуайр (Манчестер Юнайтед)
  • Конор Коуди (Эвертон)
  • Джон Стоунз (Ман. Сити)
  • Эрик Дайер )Тоттенхэм)
  • Бей Уайт (Арсенал)
  • Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

  • Деклан Райс (Вест Хэм)
  • Келвин Филлипс (Манчестер Сити)
  • Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд)
  • Конор Галлахер (Челси)
  • Джордан Хендерсон (Ливерпуль)
  • Мейсон Маунт (Челси)
  • Джеймс Мэддисон (Лестер)
  • Фил Фоден (Манчестер Сити)

НАПАДНИКИ

  • Харри Кейн (Тоттенхэм)
  • Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)
  • Рахим Стерлинг (Челси)
  • Букайо Сака (Арсенал)
  • Джек Грилиш (Манчестер Сити)
  • Каллум Уилсон (Ньюкасл)

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Кого Саутгейт не взял

Интересно, что 21 из 26 игроков этой заявки играли за сборную Англии год назад на Евро-2020, когда "три льва" стали вицечемпионами. Новыми лицами являются Александер-Арнольд, Уайт, Дайер, Галлахер и Уилсон.

При этом Саутгейт проигнорировал таких футболистов как Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед), Темми Абрахам (Рома), Джарод Боуэн (Вест Хэм) и Фикайо Томори (Милан). А вот Бен Чилвелл и Рис Джеймс пропустят ЧМ из-за травм.

Англия – среди фаворитов

Напомним, что на прошлом Мундиале в 2018 году Англия дошла до полуфинала, где проиграла Хорватии и наконец заняла 4 место. Теперь же подопечные Саутгейта являются одними из фаворитов чемпионата мира. Коэффициент на их победу составляет 6,30, меньше только в Бразилии (5,50).

Важно знать. Англия на ЧМ-2022 попала в группу В. Там "три льва" сыграют против Ирана (21 ноября), США (25 ноября) и Уэльса (29 ноября).
Автор: Анатолій Дерека