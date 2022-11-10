Повторить успех на Евро: Саутгейт объявил список игроков сборной Англии на ЧМ-2022

Родоначальники футбола уезжают в Катар в статусе одного из главных фаворитов. Наставник команды определился с заявкой, куда попали почти все футболисты из АПЛ.

Совсем скоро в Катаре начнется главный футбольный турнир для сборных – чемпионат мира-2022. Команды уже приступают к подготовке к Мундиалю и объявляют свои заявки.

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В четверг со списком на турнир определился Гарет Саутгейт. Наставник сборной Англии вызвал на ЧМ-2022 26 футболистов, из которых только один не представляет АПЛ (Джуд Беллингем из Боруссии Дортмунд).

Вратари

Ник Поуп (Ньюкасл)

Джордан Пикфорд (Эвертон)

Аарон Рамсдэйл (Арсенал)

ЗАЩИТНИКИ

Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)

Кайл Уокер (Манчестер Сити)

Киран Триппьер (Ньюкасл)

Харри Магуайр (Манчестер Юнайтед)

Конор Коуди (Эвертон)

Джон Стоунз (Ман. Сити)

Эрик Дайер )Тоттенхэм)

Бей Уайт (Арсенал)

Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Деклан Райс (Вест Хэм)

Келвин Филлипс (Манчестер Сити)

Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд)

Конор Галлахер (Челси)

Джордан Хендерсон (Ливерпуль)

Мейсон Маунт (Челси)

Джеймс Мэддисон (Лестер)

Фил Фоден (Манчестер Сити)

НАПАДНИКИ

Харри Кейн (Тоттенхэм)

Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)

Рахим Стерлинг (Челси)

Букайо Сака (Арсенал)

Джек Грилиш (Манчестер Сити)

Каллум Уилсон (Ньюкасл)

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Кого Саутгейт не взял

Интересно, что 21 из 26 игроков этой заявки играли за сборную Англии год назад на Евро-2020, когда "три льва" стали вицечемпионами. Новыми лицами являются Александер-Арнольд, Уайт, Дайер, Галлахер и Уилсон.

При этом Саутгейт проигнорировал таких футболистов как Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед), Темми Абрахам (Рома), Джарод Боуэн (Вест Хэм) и Фикайо Томори (Милан). А вот Бен Чилвелл и Рис Джеймс пропустят ЧМ из-за травм.

Англия – среди фаворитов

Напомним, что на прошлом Мундиале в 2018 году Англия дошла до полуфинала, где проиграла Хорватии и наконец заняла 4 место. Теперь же подопечные Саутгейта являются одними из фаворитов чемпионата мира. Коэффициент на их победу составляет 6,30, меньше только в Бразилии (5,50).

. Англия на ЧМ-2022 попала в группу В. Там "три льва" сыграют против Ирана (21 ноября), США (25 ноября) и Уэльса (29 ноября).