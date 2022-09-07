"Могут играть в свой чемпионат водоканала": капитан сборной Украины об отстранении россиян от ЧМ

В Словении и Польше продолжает проходить чемпионат мира-2022 по волейболу среди мужских сборных. Хотя до этого хозяйкой турнира была россия.

Плотницкий: У Польши была большая поддержка среди местных

Впоследствии у вражеской страны не только отобрали право на проведение престижного турнира, но и отстранили сборную от участия в нем. Чемпионат мира передали в Польше и Словении.

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Капитан сборной Украины Олег Плотницкий эксклюзивно в интервью сайту 24 канала рассказал о переносе соревнований и отстранении национальной команды из вражеской страны.

После 24 февраля многие сборные заговорят о своем неучастии в чемпионате мира, если тот состоится в россии. Реакция волейбольного общества была резкой – забрать соревнования и отстранить российскую сборную.

Лидер "сине-желтых" отметил поддержку в Польше, где на трибунах за нашу сборную болели не только украинцы, но и поляки.

"В Польше была большая поддержка среди местных. Когда мы выходили в экипировке национальной команды, то мы часто слышали "Слава Украине", "Героям слава". Они вероятно уже изучили наши лозунги. Очень много людей поддерживает нас, и это, конечно, оказывает сил и понимания того, что мы не одни, и победа будет за нами", – рассказал Плотницкий.

"Все они молчат": об отстранении россиян

Волейболист считает решение с отстранением правильным, ведь они не осудили агрессию своей страны в сторону Украины.

Это супер правильно. Я бы еще понял, если бы они осуждали эту войну, были бы против нее. Но все они молчат. Например, если бы мы проходили на ЧМ и он бы состоялся в России, как это было бы возможно? Международная федерация правильно поступила. Она немного долго тянула, это такой минус, но потом они исправились. Я думаю, что это на 100% правильное решение, они должны это чувствовать. Для них должно быть наказание, отстранение – это ничто, если сравнивать, что переживают украинцы,

– ответил капитан сборной Украины.

"Особенно для спортсменов, которые могут транслировать это все в мир. Мы знаем, что в России много известных атлетов с большой аудиторией. Для них было бы полезно транслировать правдивую информацию, а не то, что показывают им. Они не хотят этого делать, поэтому Кто-то, может, скажет, что это не такая уж и большая цена по сравнению с тем, что происходит в нашей стране, но если говорить о спорте, то они тоже к чему-то готовились, тренировались, а сейчас в этом нет смысла. Они могут играть в какой-нибудь свой чемпионат водоканала, и на этом заканчивать", – добавил украинский волейболист.

Сборная Украины пробилась в исторический четвертьфинал ЧМ-2022. На этой стадии "сине-желтые" сыграют против одной из хозяек турнира Словении. Начало встречи 7 сентября в 22.00 по Киеву.