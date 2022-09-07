Плотницький: У Польщі була більша підтримка серед місцевих

Згодом у ворожої країни не лише відібрали право на проведення престижного турніру, а й відсторонили їх збірну від участі у ньому. Чемпіонат світу передали провести у Польщі та Словенії.

Читайте більше Круто вписувати своє ім'я в історію, – інтерв'ю з капітаном України з волейболу Плотницьким

Капітан збірної України Олег Плотницький ексклюзивно в інтерв'ю сайту 24 каналу розповів про перенесення змагань та відсторонення національної команди з ворожої країни.

Після 24 лютого багато збірних заговорити про свою неучасть у чемпіонаті світу, якщо той відбудеться у росії. Реакція волейбольної спільноти була різкою – забрати змагання та відсторонити російську збірну.

Лідер "синьо-жовтих" відзначив підтримку у Польщі, де на трибунах за нашу збірну уболівали не лише українці, а й поляки.

"У Польщі була більша підтримка серед місцевих. Коли ми виходили в екіпіруванні національної команди, то ми часто чули "Слава Україні", "Героям слава". Вони певно вже вивчили наші гасла. Дуже багато людей підтримує нас, і це, звісно, надає сил і розуміння того, що ми не одні, і перемога буде за нами", – розповів Плотницький.

"Всі вони мовчать": про відсторонення росіян

Волейболіст вважає рішення з відстороненням правильними, адже вони не засудили агресію своєї країни у бік України.

Це супер правильно. Я б ще зрозумів, коли б вони засуджували цю війну, були проти неї. Але всі вони мовчать. Наприклад, якби ми проходили на ЧС і він би відбувся в росії, як це було б можливим? Міжнародна федерація правильно зробила. Вона трохи довго тягнула, це такий їхній мінус, але потім вони виправилися. Я гадаю, що це на 100% правильне рішення, вони мають це відчувати. Для них має бути покарання, відсторонення – це ніщо, якщо порівнювати, що переживають українці,

– відповів капітан збірної України.

"Особливо для спортсменів, які можуть транслювати це все у світ. Ми знаємо, що в росії багато відомих атлетів з великою аудиторією. Для них би було корисно транслювати правдиву інформацію, а не те, що показують їм. Вони не хочуть цього робити, тому мають за це платити. Хтось, може, скаже, що це не така вже і велика ціна у порівнянні з тим, що відбувається у нашій країні. Але якщо говорити про спорт, то вони теж до чогось готувалися, тренувалися, а зараз у цьому немає сенсу. Вони можуть грати у якийсь свій чемпіонат водоканалу, і на цьому закінчувати", – додав український волейболіст.