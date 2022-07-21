Две легкоатлетки потеряли сознание на чемпионате мира-2022 из-за аномальной жары

В американском Юджине 15 июля стартовал чемпионат мира по легкой атлетике-2022. На турнире уже разыграно 27 комплектов наград.

Невероятная жара в Юджине

Борьбу спортсменам усугубляет сильная жара. Температура воздуха днем ​​в Юджине может достигать отметки в 38 градусов Цельсия.

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Такие погодные условия сказались на квалификационных женских забегах на дистанции 5000 метров. Сразу две спортсменки упали в обморок после выступления.

Спортсменки вышли на старт в ночь на четверг, 21 июля, по киевскому времени. На фоне сильного зноя на дистанции им предлагали обливаться водой, а на финише предоставляли холодные полотенца для восстановления.

Представительница Германии Сара Бенфарес стартовала во втором квалификационном забеге 5000-метровки среди женщин. После финиша спортсменка не могла самостоятельно покинуть стадион – ее пришлось вывозить с арены на коляске.

Немка Алина Рех прокомментировала жуткий инцидент с участием ее партнерши по команде.

О нет. Я с ней еще не разговаривала, потому не знаю, что с ней произошло. Думаю, она упала в обморок. Я опережала ее на круг и видела, что она не бежала ровно,

– сказала представительница немецкой сборной.

Но, к сожалению, это не единственный случай. Британка Джессика Джадд после финиша 5000-метровки тоже потеряла сознание.

Большинство участников чемпионата мира готовились к соревнованиям в условиях сильной жары. Ведь на олимпийской квалификации в Юджине отдельные соревнования приходилось откладывать на несколько часов – температура воздуха тогда достигала отметки в более чем 39 градусов.

Удачи украинской сборной на турнире

На счету сборной Украины есть две медали. Бронзовую награду завоевал Андрей Проценко в прыжках в высоту. Спортсмен на собственном примере показал несокрушимость украинского народа и жажду победы, поскольку он несколько месяцев прожил в оккупации.

Спортсмен долго колебался уезжать из родной Херсонщины, поскольку его пугали жуткие истории об оккупантах.

Ярослава Магучих – вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту! В финале соревнований Магучих показала результат 2,02 метра.

Соревнования продлятся до 24 июля.