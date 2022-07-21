Неймовірна спека в Юджині

Боротьбу спортсменам ускладнює сильна спека. Температура повітря вдень у Юджині може досягати позначки в 38 градусів за Цельсієм.

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Такі погодні умови позначилися на кваліфікаційних жіночих забігах на дистанції 5000 метрів. Відразу дві спортсменки втратили свідомість після виступу.

Спортсменки вийшли на старт у ніч на четвер, 21 липня, за київським часом. На тлі сильної спеки на дистанції їм пропонували обливатися водою, а на фініші надавали холодні рушники для відновлення.

Представниця Німеччини Сара Бенфарес стартувала в другому кваліфікаційному забігу 5000-метрівки серед жінок. Після фінішу спортсменка не могла самостійно покинути стадіон – її довелося вивозити з арени на візку.

Німкеня Аліна Рех прокоментувала моторошний інцидент за участі її партнерки по команді.

О ні. Я з нею ще не розмовляла, тому не знаю, що з нею сталося. Гадаю, вона втратила свідомість. Я випереджала її на коло та бачила, що вона не бігла рівно,

– сказала представниця німецької збірної.

Та, на жаль, це не єдиний випадок. Британка Джессіка Джадд після фінішу 5000-метрівки теж знепритомніла.

Велика частина учасників цьогорічного чемпіонату світу готувалися до змагань в умовах сильної спеки. Адже на тогорічній олімпійській кваліфікації у Юджині окремі змагання доводилося відкладати на кілька годин – температура повітря тоді сягала позначки у більш ніж 39 градусів.

Успіхи української збірної на турнірі

На рахунку збірної України є дві медалі. Бронзову нагороду виборов Андрій Проценко у стрибках у висоту. Спортсмен на власному прикладі показав незламність українського народу та жагу до перемоги, оскільки він декілька місяців прожив в окупації.

Спортсмен довго вагався виїжджати з рідної Херсонщини, оскільки його лякали моторошні історії про окупантів.

Ярослава Магучіх – віцечемпіонка світу зі стрибків у висоту! У фіналі змагань Магучіх показала результат 2,02 метри.

До речі. Змагання триватимуть до 24 липня.