В пробах Сливенко и еще 12 тяжелоатлетов обнаружили один или несколько запрещенных анаболических стероидов. Отмечается, что изначально эти пробы приобрели статус "отрицательные". Спортсмены временно отстранены до завершения дела. Они могут запросить вскрытие допинг-пробы.

К слову Санкции продолжаются: российские легкоатлеты и в дальнейшем будут выступать без флага и гимна

Кто такая Оксана Сливенко

Сливенко 34 года. Она является чемпионкой Олимпийских игр 2008 года в весовой категории до 69 килограмм, спортсменка завоевала золотую медаль после дисквалификации китаянки Лю Чуньхун. На ее счету также три золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира, шесть побед на чемпионатах Европы, в том числе и на турнире 2012 года.

1 марта 2021 года Сливенко была отстранена Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) на основании данных, полученных из базы данных московской лаборатории (LIMS).

Ранее россиянку уже признавали виновной в нарушении антидопинговых правил, она получила двухлетнюю дисквалификацию, срок которой отсчитывался с 2 февраля 2018 года и уже истек.