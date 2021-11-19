У пробах Слівенко та ще 12 важкоатлетів виявили один чи кілька заборонених анаболічних стероїдів. Зазначається, що спочатку ці проби набули статусу "негативні". Спортсменів тимчасово усунено до завершення справи. Вони можуть запросити розтин допінг-проби.

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Хто така Оксана Слівенко

Слівенко 34 роки. Вона є чемпіонкою Олімпійських ігор 2008 року у ваговій категорії до 69 кілограм, спортсменка здобула золоту медаль після дискваліфікації китаянки Лю Чуньхун. На її рахунку також три золоті та одна срібна медаль чемпіонатів світу, шість перемог на чемпіонатах Європи, у тому числі й на турнірі 2012 року.

1 березня 2021 року Слівенко була усунена Міжнародною федерацією важкої атлетики (IWF) на підставі даних, отриманих із бази даних московської лабораторії (LIMS).

Раніше росіянку вже визнавали винною у порушенні антидопінгових правил, вона отримала дворічну дискваліфікацію, термін якої відраховувався з 2 лютого 2018 року і вже минув.