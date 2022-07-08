Чисора надел маску Бориса Джонсона на финальное взвешивание с Пулевым: яркое видео
8 июля 2022 , 18:36Читати новину українською
Источник:твитер Michael Benson
Кубрат Пулев и Дерек Чисора вскоре встретятся на ринге. Для боксеров это уже будет второе сражение.
Новый образ британского боксера
Бой состоится 9 июля в Лондоне. Боксеры уже провели дуэль взглядов и церемонию взвешивания.
К слову Пулев дерзко присвоил кепку Чисоры на дуэли взглядов: эмоциональное видео
На процедуре взвешивания британский боксер вышел в маске премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, недавно сообщившего о решении уйти в отставку.
Чисора вышел в новом образе / Фото с твиттера Michael Benson
Видео по процедуре взвешивания
Результаты взвешивания:
- Дерек Чисора – 117 килограммов
- Кубрат Пулев - 113,4 килограмма.
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Как прошла дуэль взглядов боксеров
- Дерек Чисора пришел на дуэль с Кубратом Пулевым с закрытым ртом, в черных очках и кепке.
- После нескольких секунд болгарский боксер снял кепку с британца и надел свою голову. Такое явно не понравилось Дереку, который стал очень много говорить в сторону Пулева.