"Он сумасшедший": Чисора рассказал неожиданные детали тренировок Усика накануне боя века

Дерек Чисора поделился ожиданиями от поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Звездный британский боксер верит в победу Тайсона Фьюри.

В ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Чисора о бое Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился звездный британский боксер Дерек Чисора. По его словам, на "Цыганского короля" ждет чрезвычайно тяжелое испытание, ведь Усик будет готов на 100 процентов.

"Усик – сумасшедший человек. Вы можете представить, через что он прошел на тренировках. Я разговаривал с некоторыми ребятами, и они говорили, что его тренировки – сумасшедшие, он не может остановиться.

Я хочу, чтобы британец выиграл, но он должен выложиться на полную, чтобы это сделать", – сказал Дерек Чисора.

И Усик, и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.