У ніч з 18 на 19 травня у Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Чісора про бій Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився зірковий британський боксер Дерек Чісора. За його словами, на "Циганського короля" чекає надзвичайно важке випробування, адже Усик буде готовий на 100 відсотків.

"Усик – божевільна людина. Ви можете уявити, через що він пройшов на тренуваннях. Я розмовляв з деякими хлопцями, і вони казали, що його тренування – божевільні, він не може зупинитися.

Я хочу, щоб британець виграв, але він повинен викластися на повну, щоб це зробити", – сказав Дерек Чісора.

І Усик, і Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.