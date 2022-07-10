Поединок ветеранов: Чисора поквитался с Пулевым за поражение в 2016-м – видеообзор боя

В Лондоне на O2 Arena состоялся реванш между британцем Дереком Чисорой и Кубратом Пулевым из Болгарии. Это второй поединок для боксеров, впервые они встретились в 2016 году, тогда Пулев одержал победу раздельным решением судей.

Первая победа Чисоры за три года

Чисора выходил на ринг после серии из трех поражений – Усику и дважды Джозефа Паркера. У Пулева ситуация была лучше – он досрочно проиграл Энтони Джошуа в 2020-м. Затем вернулся поединком по боксу на голых кулаках, где победил нокаутом, а затем вышел и по правилам бокса – решением судей перебоксировал Джерри Форреста, пишет 24 канал.

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Британский боксер активно начал первый раунд и стал явным фаворитом встречи. Дальше ситуация выровнялась, а инициатива переходила из рук в руки.

Пулев несколько раундов достаточно успешно сбивал атаки соперника. Регулярно прилетало Чисори и снизу – правый аперкот навстречу беспокоил Дерека.

Видео встречи

На экваторе поединка было заметно, что регулярная и непрерывная работа по корпусу от британца сказывается.

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Кубрат пытался комбинировать, но стал медленнее на ногах, акцентированных ударов стало меньше, жесткий джеб вылетал не так часто и Чисора стал проще добираться до комфортной дистанции.

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Судьбу победителя решали судьи, и снова их мнение не было однозначным. Но на этот раз раздельным решением выиграл Чисора: 112:116, 116:112, 116:112.

Чисора торжествовал в поединке: видео

Впервые боксеры встретились в Гамбурге в мае 2016 года. Тогда Пулев одолел Чисору раздельным решением судей (116:112, 118:110, 113:115) и завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU.