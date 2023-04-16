Нападающий сборной Италии попал в ДТП в Риме: в него врезался трамвай – фото с места аварии

Игрок Лацио Чиро Иммобиле вместе с дочерьми стал участником аварии. Футболист получил незначительные повреждения позвоночника, ребра и руки.

В пятницу, 14 апреля, Лацио одержал четвертую победу подряд в Серии А, разгромив Специю. Один из голов тогда забил главный голеадор римлян Чиро Иммобиле.

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Итальянец долго восстанавливался от повреждения, но в выходные получил новое. Причем связано оно не с тренировками, а с аварией. Чиро попал в ДТП в Риме.

Детали приключения

33-летний форвард ехал по столице Италии на своем Land Rover Defender вместе с двумя дочерьми. Инцидент произошел из-за трамвая, водитель которого не справился с управлением.

Когда был красный свет, трамвай столкнулся с автомобилем Иммобиле и сошел с рельсов. Дочери футболиста Лацио не пострадали, а сам Чиро получил поверждение позвоночника, сложный перелом ребра и легкую травму руки.

Врачи оценили его состояние как стабильное, но Иммобиле остается под присмотром в отделении неотложной помощи. А вот транспортное средство сильно разбилось. Всего в ДТП пострадали семь пассажиров трамвая, их госпитализировали.



Автомобиль Чиро Иммобиле после ДТП / кадр по трансляции Local Team

Удачный сезон Лацио

Отметим, что Лацио проводит удачный сезон. За восемь туров в финиш "орлы" уверенно идут вторыми и имеют все шансы вернуться в Лигу чемпионов.

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Сам же Иммобиле много времени лечился, но и без этого успел наиграть 30 матчей за сезон. На его счету 12 голов и 5 ассистов. К слову, ранее Чиро четыре раза становился лучшим бомбардиром Серии А – за Торино в 2014-м и за Лацио в 2018, 2020 и 2022 годах.