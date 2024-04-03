Самоликвидировалась: российская пловчиха, поддержавшая Путина, отказалась от Олимпиады-2024

Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, будет ли выступать под нейтральным статусом на Олимпийский играх в Париже. В свое время она публично поддержала агрессию своей страны в сторону Украины.

Российская сборная по плаванию уже точно недосчитается мировой рекордсменки на дистанции 200 метров брассом. Евгения Чикунова приняла решение не ехать на Олимпиаду-2024, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Чикунова: Выставлять такие условия – это позор для МОК

Российская пловчиха не понимает решение Международного олимпийского комитета относительно нейтрального статуса россиян и белорусов на Играх в Париже. Чикунова раскритиковала такое решение организации и заверила, что не видит себя в статусе нейтральной спортсменки.

Россиянка добавила, что болеть за земляков, которые отберут на Олимпийские игры-2024 и согласится выступить в нейтральном статусе.

Я считаю, что условия, когда нас не будет даже в медальном зачете, это край. В Токио я выступала за команду Олимпийского комитета России, была принадлежность, а сейчас вообще ничего не будет. Выставлять такие условия – это позор для МОК. Выбор без выбора. Думаю, они понимают, что малое количество людей на это пойдет,

– заявила российская спортсменка.

Чикунова призналась, что не собирается из-за этого заканчивать свою профессиональную карьеру. Ведь ей всего 19 лет. Россиянка надеется, что в будущем у нее еще будут выступления на уровне Олимпийских игр, а пока она сконцентрируется на национальных соревнованиях.

Отметим, что эта 19-летняя российская пловчиха открыто поддержала российскую агрессию в сторону Украины и даже ставила лайки под публикациями в поддержку Владимира Путина.

Интересно, что это уже не первый беспрецедентный случай отказов российских спортсменов от Олимпийских игр. Федерации бокса и гимнастики уже приняли такие же решения.