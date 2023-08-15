В качестве где-то потерял, но это вопрос времени, – Чигринский оценил уровень футбола в условиях войны

Поединок 3-го тура УПЛ против Александрии стал для Шахтера не только победным. В этом поединке фанаты увидели камбэк украинского защитника Дмитрия Чигринского в составе "горняков".

4 августа 2023 года Дмитрий Чигринский снова стал "горняком". А уже 14 августа провел свой первый матч по возвращении в донецкий клуб.

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Чигринский: Молодежь получила шанс, и я бы сказал, что футбол стал интенсивнее

Центрбэк начал поединок против Александрии в старте и провел на поле 74 минуты. За это время дончане успели забить дважды, но и однажды пропустить. После замены Чигринского голевых событий в матче уже не было.

Финальный свисток зафиксировал сложную победу Шахтера 2:1.

После победного поединка Чигринский поделился впечатлениями от возвращения в Шахтер и уровня украинского футбола в условиях войны.

Дмитрий достаточно дипломатично оценил свой первый матч после камбэка в донецкий клуб.

"Трудно сказать. Считаю, самое главное – мы выиграли. Непросто было, но я ориентируюсь только на результаты команды, поэтому три балла – главный итог матча", – сказал футболист.

Также Дмитрий оценил, как изменился футбол в Украине с того момента, как он почти девять лет назад покинул украинский чемпионат. По словам Чигринского, полномасштабная война России в Украине резко изменила местный футбол и его качество. Однако Дмитрий нашел положительное отличие, если сравнивать уровень украинского футбола с прошлыми годами.

Изменения есть, конечно. Во-первых, будем откровенны, потому что Украина находится в состоянии войны, то в качестве футбола потерял, немало игроков, и это касается всех клубов, покинули команды. Но молодежь получила шанс и я бы сказал, что футбол стал более интенсивным. Это не по игре, а в целом. Повторюсь, в качестве где-то потерял, но это вопрос времени. Думаю, этот чемпионат по сравнению с предыдущим будет уже немного выше уровня. Вот это основное отличие, по моему мнению,

– рассказал Чигринский.

Опытный новичок Шахтера оценил молодых игроков донецкой команды. Чигринский признался, что такая молодежь мотивирует, ведь одного опыта недостаточно, чтобы показывать серьезный уровень футбола. Дмитрий заверил, что не имеет права отставать от молодых футболистов даже по физподготовке и интенсивности.

Отметим, что команда Патрика ван Леувена идет на 3-е место после первых трех стартовых туров УПЛ, набрав 7 баллов (2 победы и одна ничья). Следующий матч дончане сыграют 20 августа на выезде против Кривбасса.