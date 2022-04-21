Возможно ли возвращение россиян в мировой спорт: Беленюк о наказаниях для атлетов из России

Олимпийский чемпион Токио-2020 и народный депутат Жан Беленюк поделился мнениями об отстранении россиян и белорусов от мирового спорта. Спортсмен рассказал, какие наказания следует применить к атлетам, поддерживающим войну в Украине.

Беленюк: Нужно введение более жестких санкций в отношении российских спортсменов

В эксклюзивном интервью для 24 канала Жан Баленюк рассказал о своей борьбе по устранению россиян и белорусов от международной арены. Он подчеркнул, что против атлетов из государства-агрессора следует ввести больше санкций.

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"В том и дело. Буквально недавно проголосовали за проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины в Международный олимпийский комитет и руководящие органы международных спортивных федераций по рекомендации о запрете участия спортсменов Российской Федерации и Республики Беларусь в международных соревнованиях и исключении представителей этих стран из руководящих органов этих организаций", – сказал Жан.

Сейчас у нас есть геноцид украинцев в Буче, Ирпене, Мариуполе, имеем большое количество пострадавших в других городах. Нужно введение новых, более жестких санкций в отношении российских спортсменов, но над этим надо работать,

– подчеркнул Беленюк.

Ранее спортсмен уже комментировал ситуацию с главой НОК Сергеем Бубкой, который не слишком активен в своих высказываниях по войне в Украине.

"Когда я задал этот вопрос, то Сергей Назарович завершил свой рассказ тем, что 28 февраля МОК рекомендовал отстранить представителей России и Беларуси от международных федераций. Львиная доля федераций именно олимпийских видов спорта точно прислушалась и отстранила их. Но мы не знаем, как надолго эти наказание", – отметил нардеп.

Почему спорт не вне политики

"Уже сейчас ведутся различные разговоры по поводу того, что "спорт вне политики", и "почему спортсмены несут ответственность за то, что делают вожди их стран". Но с моей точки зрения, это не правильный подход. Потому что Россия очень часто привлекает своих спортсменов в пропагандистские политические истории, какие-то меры в поддержку Путина.Некоторые атлеты действительно посещают эти митинги, надевают не свои медали, в своих соцсетях публично поддерживают действия, направленные на убийство мирных украинцев", – заявил олимпийский чемпион.

Именно поэтому, со спортсменами, публично поддерживающими войну, должен быть отдельный разговор, который должен ставить "крест" на их дальнейшей международной карьере. Потому что подогрев Кремля и то, что они поддерживают все происходящее на территории нашего государства, является преступлением. И за это они должны нести ответственность,

– добавил борец.