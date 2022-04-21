Беленюк: Потрібне введення більш жорстких санкцій щодо російських спортсменів

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу Жан Баленюк розповів про свою боротьбу щодо усунення росіян та білорусів від міжнародної арени. Він наголосив, що проти атлетів з держави-агресора потрібно ввести більше санкцій.

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"У тому і справа. Буквально нещодавно проголосували за проєкт Постанови про Звернення Верховної Ради України до Міжнародного олімпійського комітету та керівних органів міжнародних спортивних федерацій щодо рекомендації про заборону участі спортсменів Російської Федерації та Республіки Білорусь у міжнародних змаганнях та виключення представників цих країн з керівних органів цих організацій", – сказав Жан.

Наразі ми маємо геноцид українців в Бучі, Ірпені, Маріуполі, маємо велику кількість потерпілих в інших містах. Потрібне введення нових, більш жорстких санкцій щодо російських спортсменів, але над цим треба працювати,

– наголосив Беленюк.

Раніше спортсмен вже коментував ситуацію щодо очільника НОК Сергія Бубки, який не надто активний у своїх висловлюваннях щодо війни в Україні.

"Коли я поставив це питання, то Сергій Назарович завершив свою розповідь тим, що 28 лютого МОК рекомендував відсторонити представників Росії та Білорусі від міжнародних федерацій. Левова частка федерацій саме олімпійських видів спорту точно прислухалася та відсторонила їх. Але ми не знаємо, як надовго ці покарання", – зазначив нардеп.

Чому спорт не поза політикою

"Вже зараз точаться різноманітні розмови з приводу того, що"спорт поза політикою", та "чому спортсмени несуть відповідальність за те, що роблять керманичі їхніх країн". Але з моєї точки зору, це не є правильний підхід. Тому що Росія дуже часто залучає своїх спортсменів до пропагандистських політичних історій, якихось заходів на підтримку Путіна. Деякі атлети дійсно відвідують ці мітинги, надягають не свої медалі, у своїх соцмережах публічно підтримують дії, які спрямовані на вбивство мирних українців", – заявив олімпійський чемпіон.

Саме тому, зі спортсменами, які публічно підтримують війну, повинна бути окрема розмова, яка має ставити "хрест" на їхній подальшій міжнародній кар'єрі. Тому що підігрування Кремлю і те, що вони підтримують все те, що відбувається на теренах нашої держави є злочином. І за це вони повинні нести відповідальність,

– додав борець.

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