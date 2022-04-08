Четырехкратный чемпион мира Феттель призвал Формулу-1 оказать финансовую поддержку Украине
Источник:Sky Sports
Пилот Aston Martin Себастян Феттель еще раз поддержал Украину. В частности, гонщик обратился в Формулу-1.
Феттель: Убивают невинных людей
Немецкий автогонщик подчеркнул, что необходимо обеспечить украинцев базовыми вещами. Он призывает Формулу-1 помочь украинскому народу.
К сати Четырехкратный чемпион Формулы-1 покрасил шлем в цвета украинского флага
Людям не хватает элементарных вещей, таких как еда, одеяла и другие вещи. Чтобы обеспечить этим людям, нужны деньги. "Формула-1" зарабатывает много денег,
– сказал Феттель.
Пилот отметил, что уже стоит думать о том, как можно быстрее всего собрать средства.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь людям, нуждающимся в помощи. Стоит попытаться подумать, как мы можем собрать деньги. Абсолютно ужасно смотреть на происходящее", – подчеркнул гонщик.
Феттель отслеживает последние новости в Украине. Он рассказал, что увиденное его изрядно шокирует.
Это шокирует, когда ты включаешь новости. Ты думаешь, что ничего не может быть потрясающим, но это происходит каждый раз. Убивают невинных людей,
– добавил немец.
- Феттель был первым среди пилотов Формулы-1, заявивших, что будут бойкотировать Гран-при России из-за полномасштабной войны РФ против Украины.
- Также он покрасил свой шлем в цвета украинского флага.