Два варианта проведения нового сезона УПЛ

По сообщению журналиста Игоря Бурбаса, футбольные заведения рассматривают два варианта проведения нового сезона УПЛ. Однако не все так гладко, как хотелось бы.

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Матчи элитного дивизиона могут состояться не только в Украине, но и в соседней Польше, где лидеры будут принимать своих соперников в еврокубках. Выступления за границей позволят топ-клубам УПЛ привлечь своих легионеров, которые наконец-то вернулись в расположение команд.

Представители нашей страны в еврокубках могут провести свои матчи УПЛ в Польше. Это могут сделать для того, чтобы уменьшить проблему логистики. Но это только на период их выступлений в еврокубках.

Однако не все украинские клубы соглашаются с таким вариантом событий. Речь идет о Рух, Кривбассе, Александрии и Колосе, которые хотят играть свои матчи исключительно в пределах страны. Шахтер и Днепр-1 выступают за то, что проводить встречи в безопасности за рубежом. В настоящее время ведутся переговоры.

Второй вариант! Лидеры УПЛ сыграют между собой в первом круге на территории Польши. После окончания выступлений в еврокубках вернутся в Украину и доиграют чемпионат с другими командами.

Дата старта сезона и место проведения

Другие команды готовы ездить на матчи с лидерами за границу, но при одном условии, если им компенсируются финансовые расходы за эти путешествия. Об этом сообщил портал Профутбол Digital.

Другой журналист Сергей Болотников сообщил, что чемпионат на 99% пройдет в Украине и пройдет в центральных и западных регионах.

Как добавил Бурбас и питдвердив Болотников, новый футбольный сезон в Украине состоится традиционно в два круга. Сезон стартует 20 августа, в котором примут участие 16 команд.

Напомним, что Мариуполь и Десна пропустят сезон-2022/2023 из-за разрушенной оккупантами инфраструктуры. Но за ними сохранили места в УПЛ.

К слову. Только недавно президент УАФ Андрей Павелко сообщил о том, что вместе с Владимиром Зеленским приняли решение начать новый сезон в Украине даже во время военного положения.