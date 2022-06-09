Два варіанти проведення нового сезону УПЛ

За повідомленням журналіста Ігоря Бурбаса, футбольні установи розглядають два варіанти проведення нового сезону УПЛ. Однак не усе так гладко, як би хотілось.

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Матчі елітного дивізіону можуть відбутись не лише в Україні, а у сусідній Польщі, де лідери прийматимуть своїх суперників у єврокубках. Виступи за кордоном дозволять топ-клубам УПЛ привабити своїх легіонерів, що ті нарешті повернулись у розташування команд.

Представники нашої країни у єврокубках можуть провести свої матчі УПЛ у Польщі. Це можуть зробити заради того, щоб зменшити проблему логістики. Але це лише на період їх виступів у єврокубках.

Однак не усі українські клуби погоджуються на такий варіант подій. Мова йде про Рух, Кривбас, Олександрію та Колос, які хочуть грати свої матчі виключно у межах країни. Натомість Шахтар та Дніпро-1 виступають за те, що проводити зустрічі у безпеці за кордоном. Наразі ведуться перемовини.

Другий варіант! Лідери УПЛ зіграють між собою у першому колі на території Польщі. Після закінчення виступів у єврокубках повернуться в Україну та дограють чемпіонат із іншими командами.

Дата старту сезону та місце проведення

Інші ж команди готові їздити на матчі з лідерами за кордон, але за однієї умови, якщо їм компенсуються фінансові витрати за ці мандрівки. Про це повідомив портал Профутбол Digital.

Інший журналіст Сергій Болотніков повідомив, що чемпіонат на 99% відбуватиметься в Україні та пройде у центральних та західних регіонах.

Як додав Бурбас та пітдвердив Болотніков, новий футбольний сезон в Україні відбудеться традиційно у два кола. Сезон стартує 20 серпня, у якому будуть брати участь 16 команд.

Нагадаємо, що Маріуполь та Десна пропустять сезон-2022/2023 через зруйновану окупантами інфраструктуру. Але за ними зберегли місця в УПЛ.

До слова. Лише нещодавно президент УАФ Андрій Павелко повідомив про те, що разом із Володимиром Зеленським ухвалили рішення розпочати новий сезон в Україні навіть під час воєнного стану.