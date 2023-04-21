Массовый побег российских шахматистов: чемпион Европы-2023 открестился от террористов

Российские спортсмены не видят перспектив в стране, которая стала изгнанником в цивилизованном мире. Неудивительно, что они массово меняют свое спортивное гражданство.

Очередным спортсменом, открестившимся от страны-агрессорки, стал российский гроссмейстер Алексей Сарана. Теперь на международных соревнованиях шахматист будет представлять Сербию.

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Это следует из профиля гроссмейстера на сайте Международной федерации шахмат (ФИДЕ), где появился флаг Сербии на его фотографии. 23-летний шахматист в марте этого года выиграл чемпионат Европы, состоявшийся в этой балканской стране. Кроме того, Сарана уже несколько лет проживает в Белграде. В рейтинге ФИДЕ он занимает 50 место.

Отметим, что Сарана стал четвертым российским шахматистом, сменившим гражданство с марта нынешнего года. От страны-агрессорки отмежевалась перешедшая под флаг Швейцарии чемпионка мира Александра Костенюк, 54-й номер ФИДЕ Александр Предке будет выступать за Сербию, а чемпион Европы 2006 года Евгений Алексеев будет защищать флаг Израиля.

Такое стремительное изменение гражданства связано с переходом Федерации шахмат России в состав Азиатской шахматной федерации. Очевидно, такие перспективы не очень радовали владельцев паспорта с триколором.