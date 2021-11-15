Четверо украинцев завоевали золото на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу

14 ноября в Абу-Даби стартовал чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу, участие в котором приняла сборная Лиги TMS. В первый день соревнований боролись дети от 4 до 17 лет.

Из десяти участников сборной девять завоевали призовые места. На счету команды TMS 4 золотые, 2 серебряные и три бронзовые медали.

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Победителями стали следующие спортсмены:

Золото

Ростислав Мартынюк, Варвара Бондаренко, Мария Полторак, Александра Яковенко

Серебро

Никита Шагойко, Макар Стрижеус, Егор Головченко

Бронза

Гай Гутман, Михаил Чаусов

Всего на чемпионат мира по джиу-джитсу в Абу-Даби приехали более ста борцов из Украины из разных команд. 15 – 16 ноября будут бороться представители категории от 30 до 50+ лет. Президент Лиги TMS Шай Гутман и вице-президент Сергей Погосян также представят сборную на чемпионате как участники турнира.