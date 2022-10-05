У WBC вирішили долучитися до вшанування пам'яті Єлизавети II. Там таке рішення пояснили тим, що бокс як вид спорту зародився саме у Великій Британії. Орім того, батько королеви король Георг VI був затятим фанатом боксу.

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"Єлизаветинський пояс" вручать переможниці бою між Кларіссою Шилдс та Саванною Маршалл. Обидві боксерки поки не зазнавали поразок на професійному рівні. Шилдс володіє поясами WBC, WBA та IBF у середній вазі. Маршалл є чемпіонкою за версією WBO. Тож їх бій буде за звання абсолютної чемпіонки у середній вазі.



Чемпіонський пояс на честь королеви Єлизавети II / фото boxing247.com

Спочатку бій повинні були провести 10 вересня, але змушені були перенести через смерть королеви Єлизавети II. Бій відбудеться 15 жовтня на O2 Arena у Лондоні.