Чешскую сноубордистку госпитализировали после столкновения с россиянкой на Олимпиаде-2022
Источник:sport.cz
Чешская сноубордистка Вендула Гопьякова попала в больницу после того, как на трассе во время выступления на Олимпиаде-2022, столкнулась с россиянкой Кристиной Пауль.
Столкновение с россиянкой
Вендула Гопьякова не сумела избежать контакта с россиянкой. Чешка во время гонки в 1/8 финала сноуборд-кросса выехала на борд Пауль, после чего упала.
В то же время Сноубордистку из Андорры вынесли на носилках после жесткого падения на Олимпиаде-2022
Падение оказалось довольно сильным и болезненным – Гопьякова упала на спину и ударилась головой.
Ей сразу оказали помощь медики на трассе. Правда из-за этого пришлось на некоторое время прервать соревнования.
Гопьякова была в сознании в это время, но ее решили доставить в больницу.
Стоит добавить, что на Олимпиаде-2018 Гопьякова тоже покинула трассу с помощью медиков.