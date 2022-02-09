Столкновение с россиянкой

Вендула Гопьякова не сумела избежать контакта с россиянкой. Чешка во время гонки в 1/8 финала сноуборд-кросса выехала на борд Пауль, после чего упала.

В то же время Сноубордистку из Андорры вынесли на носилках после жесткого падения на Олимпиаде-2022

Падение оказалось довольно сильным и болезненным – Гопьякова упала на спину и ударилась головой.

Ей сразу оказали помощь медики на трассе. Правда из-за этого пришлось на некоторое время прервать соревнования.

Гопьякова была в сознании в это время, но ее решили доставить в больницу.

Стоит добавить, что на Олимпиаде-2018 Гопьякова тоже покинула трассу с помощью медиков.