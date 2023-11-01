Зарю продолжает штормить: "моряки" разгромили "мужиков" в 1/4 Кубка Украины – видео

В первый день ноября в Одессе состоялся второй матч 1/4 финала Черноморец – Заря. Подопечные Романа Григорчука очень легко вышли в следующий раунд турнира.

Черноморец – Заря 4:1

Голы: Штогрин, 21, 33, 72, Васильев, 58 – Герреро, 79

Луганская команда после перемен на тренерском мостике никак не может выйти из кризиса. Представитель Украины в еврокубках потерпел болезненное поражение в четвертьфинале Кубка Украины, пишет 24 Канал.

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Хет-трик Штогрина и дырявая защита Зари

Оба тренера выставили основные составы на кубковую встречу. Это подтверждало серьезные намерения команд на турнир.

Хозяева поля достаточно быстро открыли счет в матче. Ошибкой голкипера луганчан Турбаевского воспользовался нападающий Черноморца Штогрин.

24-летний форвард "моряков" стал настоящим героем встречи. На 33-й минуте первого тайма Штогрин в падении замкнул прострел Кузика – 2:0

Во второй половине поединка команда Григорчука продолжала доминировать. На 58-й минуте опорный хав одесситов Васильев сделал счет 3:0. А вскоре Штогрин оформил хет-трик, поставив крест на кубковых перспективах Зари.

К чести луганчан следует добавить, что они сумели отквитать один мяч. Результативный удар на свой счет записал панамец Герреро.

В итоге команда Григорчука одержала убедительную победу со счетом 4:1 и вышла в полуфинал КУ. Луганская Заря покинула турнир и теперь сможет сосредоточиться на чемпионате и Лиге конференций.

Видеообзор матча Черноморец – Заря