Чорноморець – Металіст 1925 2:1

Голи: Авагімян, 3, Кравченко, 5 – Марлісон, 57 (п)

Вже до п'ятої хвилини матчу господарі двічі змусили голкіпера суперників виймати м'яч із сітки воріт. Одеському клубу вдалось шокувати гостей з Харкова.

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На 3-й хвилині Авагімян красиво розібрався із опікунами та обвідним ударом пробив у дальній кут воріт – 1:0.

Вже через дві хвилини гості вдруге пропустили. Кравченко зіграв на добиванні, наважившись на дальній удар. Один із лідерів Чорноморця не став обробляти м'яч, а потужною гарматою зарядив у сітку воріт Металіста 1925. Давно ми не бачили фірмових голів від Сергія – 2:0.

До перерви команди більше не забивали.

Відеоогляд найкращих моментів першого тайму