Верес минимально победил Черноморец в первом туре УПЛ

В субботу, 23 августа, в матче 1-го тура УПЛ сыграли Черноморец и Верес. Встреча прошла в Киеве на стадионе НТК имени Виктора Банникова.

Черноморец – Верес 0:1

Голы: Дмитрий Клец, 22

Этот матч стал десятым противостоянием для этих клубов. В предыдущих встречах пять побед удалось одержать одессита, а трижды сильнее был Верес, однажды игра закончилась ничьей, пишет 24 канал.

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Подопечные Юрия Вирта одержали минимальную победу в матче с одесситами. Результативным действием отличился Дмитрий Клец. На 22-й минуте встречи он отважился на дальний удар, мяч после отскока от газона попал в штангу, от которой влетел в ворота.

Воздушных тревог, как и в матче-открытии между донецким Шахтером и харьковским Металлистом 1925 года, не было.

Встречи других команд

Матчем-открытием турнира стал поединок донецкого Шахтера и харьковского Металлиста 1925 года на столичном НСК "Олимпийский", встреча закончилась со счетом 0:0.

Луганская Заря уверенно обыграла Ворсклу на ужгородском стадионе "Авангард".

Колосс примет новичка лиги – криворожский Кривбасс – на домашней арене в Ковалевке Киевской области. Начало встречи в 17.00.

В следующем туре обе команды проведут гостевые поединки. 27 августа Черноморец сыграет с харьковским Металлистом 1925 года, а Вересу в этот же день будет противостоять полтавская Ворскла.