Черноморец – Металлист 0:0

В пятницу, 25 ноября, на одесском стадионе "Черноморец" состоялся матч последнего тура УПЛ, в котором "моряки" принимали Металлист.

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Хозяева поля накануне матча имели отличную серию из двух побед подряд, поэтому подопечные Григорчука надеялись улучшить турнирное наследие в игре против харьковчан. Металлист никак не может вернуть уверенность, ведь в последних шести матчах не могут одержать победу.

Харьковчане активно начали поединок. Неплохой шанс открыть счет потерял на 10-й минуте матча форвард Металлиста Максим Прядун. Удар нападающего из-за пределов штрафной парировал опытный Дмитрий Непогодов.

Незадолго до перерыва одессит Дмитрий Юсов нанес неожиданный удар, и в этом моменте уже Орест Костик продемонстрировал свое мастерство.

Во втором тайме Роман Григорчук бросил в бой свежие силы – Александра Гладкого и Максима Войтиховского, надеясь добавить остроты в атаке. Однако особых дивидендов эти замены не принесли.

Харьковчане больше надеялись на стандарты. Впрочем в этот матче вратари обеих команд сыграли безупречно. В итоге закономерный результат – нулевая ничья при равной игре.

Черноморец – Металлист – 0:0

Черноморец: Непогодов – Ермаков, Джеймс, Салюк (Кузик, 78), Путря – Кравченко, Политило – Юсов (Войтиховский, 46), Наумец (Бадибанга, 72), Брагару – Кубемба (Гладкий, 46).

Металлист: Костик – Каплиенко, Клименчук, Мизюк, Шопин – Панасенко (Багачанский, 67), Танковский, Демченко (Ралюченко, 67) – Картушов (Кайдалов, 82), Прядун (Рязанцев, 39), Подлепенец.

Видеообзор матча Черноморец – Металлист

После этого матча подопечные Григорчука набрали 10 очков, но остались на предпоследнем месте. Металлист на 10 строчке турнирной таблицы (16 пунктов).