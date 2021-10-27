Шахтер разгромил Черноморец в 1/8 финала Кубка Украины: все голы забили бразильцы – видео

Шахтер стал четвертым участником 1/4 финала Кубка Украины-2021/2022. "Горняки" вечером 27 октября в Одессе переиграли местный Черноморец в 1/8 финала.

Черноморец – Шахтер 0:3

Голы: Фернандо, 64, Маркос Антонио, 72, Дентиньо, 81

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Первый тайм в Одессе не увенчался ни обилием острых моментов, ни яркой комбинационной игрой. "Моряки" не могли, а "горняки", видимо, просто не хотели.

В итоге за 45 с лишним минут команды наиграли только на один удар в створ ворот, который ничем плохим для Черноморца не завершился. Команды ушли на перерыв при постной ничьей.

В начале второго тайма поединок освежил удар Соломона. Манор нанес красивый обводящий удар, но чуть не попал в створ ворот одесситов.

Почти сразу Соломон вторично угрожал воротам Варакуты. Израильтянин снова пробил издалека и на этот раз попал, но в руки вратарю.

Свой первый супермомент Шахтер упустил на 62 минуте. Исмаили выполнил блестящую передачу на Судакова, который ворвался в штрафной. Георгий с близкого расстояния пробил в направлении ворот, но не попал в незащищенный угол.

Роковые голы "горняков"

Уже через 2 минуты "горняки" таки открыли счет в игре. Тете выполнил "эластико" на правом фланге и прострелил в штрафной. Мяч после рикошета оказался у Фернандо, который вколотил его в сетку ворот.

На 72 минуте подопечные Роберто Де Дзерби удвоили преимущество. Тете разрезал "моряков" пасом на Исмаили, который выполнил прострел в штрафной. Маркос Антонио вбежал из глубины и легко замкнул передачу на дальней стойке.

Под занавес матча гости добили деморализованный Черноморец. Свежий Мудрик воспользовался ошибкой в обороне и элегантным пасом нашел Дентиньо. Джокер Шахтера красиво обработал мяч и отправил его в ворота. Именно Дентиньо установил итоговый результат игры.

Черноморец – Шахтер видеообзор