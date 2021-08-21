Черноморец – Шахтер 0:3

Голы: Судаков, 34, Алан Патрик, 45 5, Соломон, 90+3

Удаление: Билошевский, 12 (Черноморец)

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Уже на старте матча "моряки" остались в меньшинстве. Билошевский наступил на ногу Патрику в центре поля и после просмотра VAR получил удаление.

Видео удаления Билошевского

Черноморец сенсационно первым мог открыть счет на 32-й минуте, когда удар от Вачиберадзе из штрафной пошел в стенку, после чего Авагимян забрал отскок, покрутил соперников, и попал в дальний каркас ворот.

Шахтер подтвердил статус лидера через несколько минут. На 34-й минуте Судакову понадобилось два касания, после паса Мудрыка на левый фланг штрафной, для удара в дальний угол.

Видео гола Судакова

Уже в компенсированное время к первому тайму "горняки" удвоили свое преимущество. Патрик расстрелял ворота, после прострела от лицевой на правом фланге штрафной в исполнении Мудрика.

Видео гола Алана Патрика

На последних минутах матча Шахтер довел счет до разгромного. Соломон закрутил в дальний угол, получив мяч от Мудрика на левом фланге атаки, 0:3.

Как итог, "горняки" получили 3 очка и временно возглавили турнира таблицу УПЛ. Черноморец с 3 баллами идет 13-м.

Черноморец – Шахтер видеообзор