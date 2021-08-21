Чорноморець – Шахтар 0:3

Голи: Судаков, 34, Алан Патрік, 45+5, Соломон, 90+3

Вилучення: Білошевський, 12 (Чорноморець)

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Вже на старті матчу "моряки" залишилися у меншості. Білошевський наступив на ногу Патріку в центрі поля і після перегляду VAR отримал вилучення.

Відео вилучення Білошевського

Чорноморець сенсаційно першим міг відкрити рахунок на 32-й хвилині, коли удар від Вачіберадзе зі штрафного пішов в стінку, після чого Авагімян забрав відскік, покрутив суперників, і влучив у дальній каркас воріт.

Шахтар підтвердив статус лідера за декілька хвилин. На 34-й хвилині Судакову знадобилося два дотики, після пасу Мудрика на лівий фланг штрафної, для удару в дальній кут.

Відео голу Судакова

Вже у компенсований час до першого тайму "гірники" подвоїли свою перевагу. Патрік розстріляв ворота, після прострілу від лицьової на правому фланзі штрафної у виконанні Мудрика.

Відео голу Алана Патріка

На останніх хвилинах матчу Шахтар довів рахунок до розгромного. Соломон закрутив у дальній кут, отримавши м'яч від Мудрика на лівому фланзі атаки. 0:3.

Як підсумок, "гірники" здобули 3 очки та тимчасово очолили турніру таблицю УПЛ. Чорноморець з 3 балами йде 13-м.

Чорноморець – Шахтар відеоогляд