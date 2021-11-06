Черноморец и Рух выдали безумный матч с семью голами и незабитым пенальти: видео

Одесский Черноморец победил во Львове Рух и покинул зону вылета. На двоих команды забили семь голов.

Чорноморец – Рух 4:3

Голы: Ванат, 30, Авагимян, 38, Цитаишвили, 57, Тлумак, 83 – Мартинюк, 67, Федорчук, 71, 79

Нереализованный пенальти: Борячук, 54 (Рух)

Этот матч должен был состояться в Одессе. Но из-за подготовки стадиона "Черноморец" к игре сборной Украины против Болгарии 11 ноября, матч "моряков" против Руха перенесли во Львов. Во втором круге команды домашний матч для Руха проведут в Одессе.

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Черноморец находился в зоне вылета перед этим матчем. Команда не могла победить девять матчей. У Руха статистика была несколько лучше, но и львовяне находились во второй половине турнирной таблицы.

В первом тайме одесситы лучше контролировали игру. Хотя и руховцы отвечали своими моментами. Но на перерыв команды ушли при счете 2:0. На 30-й минуте Ванат удачно сыграл на добивании, забив первый гол в матче. А через восемь минут Авагимян удвоил преимущество "моряков", когда пробил обводным ударом в дальний угол – мяч от штанги отлетел за линию ворот.

Такой ход событий на поле привел к тому, что главный тренер Руха Кучук еще в первом тайме провел замену, выпустив вместо Ляха Бойчука.

Во втором тайме Рух получил возможность сократить отставание – голкипер Кучерук неудачно сыграл на выходе после подачи со стандарта, кулаками отправив соперника в нокдаун. За это в ворота Черноморца назначили пенальти. Пробивать пошел Борячук, и не забил. Кучук специально отвернулся, чтобы не видеть удара. И через несколько минут снял с игры Борячука.

К тому времени Черноморец уже побеждал 3:0. Цитаишвили побежал в контратаку. И когда казалось, что он потерял мяч, неудачно его обработав, Мартынюк сыграл еще небрежнее. Цитаишвили подхватил мяч и нанес удар по воротам.

Казалось, что при таком результате Черноморец не отпустит победу. Но одесситы пропустили три гола с разницей в 12 минут. Сначала Мартынюк забил ударом со штрафного, пробив низом.

Впоследствии только перекладина спасла одесситов от пропущенного гола после удара Сыча. Но после этого отметился Федорчук ударом в верхний дальний угол ворот.

Нашествие на ворота хозяев дало результат и через несколько минут, когда Федорчук оказался первым на добивании, и с помощью рикошета от спины Михайленко забил гол. Счет стал 3:3.

К слову, Барселона сыграла вничью с Сельтой, побеждая до перерыва 3:0 и пропустив на 90+6 минуте.

И все же Черноморец вырвал победу. Вышедший на замену Тлумак сумел таки забить гол. Хотя Панькив и задел мяч рукой. Но тот закатился за линию ворот, пока никто не успел его выбить.

Черноморец побеждает в голевом матче и поднимается на 12 место в турнирной таблице, покидая зону вылета.

Видеообзор матча Черноморец – Рух